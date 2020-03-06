fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В заповедных местах под Одессой гостит редкий сапожник из Африки (фото)

В заповедных местах под Одессой гостит редкий сапожник из Африки (фото)

Птица-сапожник, которую также называют шилоклювкой, прилетела в нацпарк “Тузловские лиманы”.

Об этом рассказал на его странице в facebook эколог, научный сотрудник парка Иван Русев.

По его словам, пернатые в наши края прилетели из Африки. Сейчас в “Тузловских лиманах” можно встретить около 50 шилоклювок. Они гнездятся в заповедной зоне небольшими колониями.

Шилоклювки очень красивые и к тому же редкие. Внесены в Красную книгу Украины, а потому нуждаются в особой охране.

“Интересно наблюдать, как сапожники грациозно и плавно бродят по мелководью, не вынимая ног, а словно бороздя ими воду, – поделился Иван Русев. – Птичка ищет корм на глубине, погружая в водоем длинный изогнутый клюв.

Ее зоркий глаз способен разглядеть червей, личинок в иловых отложениях, мелких моллюсков, а иногда даже семена водных растений”.

Фото: Иван Русев, facebook 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить