В заповедных местах под Одессой гостит редкий сапожник из Африки (фото)

Птица-сапожник, которую также называют шилоклювкой, прилетела в нацпарк “Тузловские лиманы”.
Об этом рассказал на его странице в facebook эколог, научный сотрудник парка Иван Русев.
По его словам, пернатые в наши края прилетели из Африки. Сейчас в “Тузловских лиманах” можно встретить около 50 шилоклювок. Они гнездятся в заповедной зоне небольшими колониями.
Шилоклювки очень красивые и к тому же редкие. Внесены в Красную книгу Украины, а потому нуждаются в особой охране.
“Интересно наблюдать, как сапожники грациозно и плавно бродят по мелководью, не вынимая ног, а словно бороздя ими воду, – поделился Иван Русев. – Птичка ищет корм на глубине, погружая в водоем длинный изогнутый клюв.
Ее зоркий глаз способен разглядеть червей, личинок в иловых отложениях, мелких моллюсков, а иногда даже семена водных растений”.
Фото: Иван Русев, facebook
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