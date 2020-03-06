В заповедных местах под Одессой гостит редкий сапожник из Африки (фото)

Об этом рассказал на его странице в facebook эколог, научный сотрудник парка Иван Русев.

По его словам, пернатые в наши края прилетели из Африки. Сейчас в “Тузловских лиманах” можно встретить около 50 шилоклювок. Они гнездятся в заповедной зоне небольшими колониями.

Шилоклювки очень красивые и к тому же редкие. Внесены в Красную книгу Украины, а потому нуждаются в особой охране.

“Интересно наблюдать, как сапожники грациозно и плавно бродят по мелководью, не вынимая ног, а словно бороздя ими воду, – поделился Иван Русев. – Птичка ищет корм на глубине, погружая в водоем длинный изогнутый клюв.

Ее зоркий глаз способен разглядеть червей, личинок в иловых отложениях, мелких моллюсков, а иногда даже семена водных растений”.

Фото: Иван Русев, facebook

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