В ВСУ рассказали, зачем россия обстреляла Одесскую область 14 марта и что задумала в дельнейшем

Вчера, 14 марта, россияне хотели ударить по нашей ПВО, потому что именно она мешает им работать во время массированных ракетных атак.

Об этом рассказала руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

По словам Гуменюк, россияне постоянно меняют тактику работы, чтобы обойти систему ПВО:

“Ракетный удар был нанесен с использованием тактической авиации, которая заходила с Черного моря, поскольку россияне опасаются систем ПВО, против которых и пытались на этот раз сработать”.

“Мы уже говорили, что враг будет выискивать новую тактику действий, поскольку именно ПВО мешает ему работать в рамках массированных ракетных атак, на которые они так полагались», – сказала она.

А уже сегодня, утром 15 марта российская федерация вывела в Черное море 13 кораблей, из них 4 носителя крылатых ракет типа «Калибр». Они в состоянии произвести общий залп — 28 ракет.

Напомним, что 14 марта 2023 года российская авиация атаковала ракетами Одесскую область. Пострадали детский сад в Затоке и несколько частных домов.

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