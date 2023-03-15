Война, день 385-й: сводка Генерального штаба ВСУ и потери россии на 15 марта

Предлагаем вам оперативная информация о ситуации на фронте и потерях российских оккупантов на утро 15 марта 2023 года.

Сводка Генштаба ВСУ за утро 15 марта

В течение суток противник нанес 40 авиационных, 12 ракетных ударов и произвел более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Один из ракетных ударов нанесен по городу Краматорск — повреждено трехэтажное жилое здание, есть погибшие и раненые среди местного населения.

Еще один ракетный удар произошел по городу Затока Одесской области — обломками ракеты повреждено одно из зданий детского учебного заведения «Золотая Рыбка». Жертв и раненых среди местного населения нет.

Также противник нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры населенного пункта Ивановка Херсонской области. Есть пострадавшие среди местного населения и поврежден как минимум один частный дом.

Вероятность дальнейших ракетных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Основной целью противника за прошедшие сутки по-прежнему оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

С этой целью он сосредоточил усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, наши защитники отразили более 90 атак противника на указанных направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник сохраняет военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не выявлено. В то же время враг продолжал инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. За прошедшие сутки враг обстрелял районы Архиповки, Михалькиной Слободы, Колоса и Елиного на Черниговщине; 9 населенных пунктов Сумской области: Украинское, Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Ромашково, Бачевск, Стариковое, Волфино, Грабовское и Порозок, а также 15 населенных пунктов Харьковской области. Среди них — Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Гранов, Глубокое, Красное и Бологовка.

На Купянском и Лиманском направлениях противник сохраняет свое военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения переброски наших подразделений на другие направления. Также, в течение предыдущих суток, враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Оккупанты совершили артиллерийские обстрелы 4 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения в Харьковской области (Двухлетняя, Гряниковка, Масютовка и Крахмальное); 7 населенных пунктов Луганской области: Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка, Золотаровка и Краснопоповка. Также под огневое влияние пострадали Спирное и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время, нашими защитниками отражены атаки противника в районах населенных пунктов Ягодное, Хромово и Орехово-Василовка. Вражеским обстрелам подверглись 15 населенных пунктов Донецкой области вблизи линии столкновения. Среди них – Никифоровка, Васюковка, Миньковка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское и Константиновка.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Новокалиново, Северное, Первомайское, Новомихайловка, Победа и Водяное Донецкой области. Вражеские обстрелы подверглись районам 16 населенных пунктов Донецкой области: Бердичи, Каменка, Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Красногоровка, Невельское, Маринка, Георгиевка, Угледар, Парасковеевка, Очеретино, Орловка, Победа, Пречистовка и Нескучное.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник вел оборонительные действия. Обстрелам подверглись 17 населенным пунктам Запорожской области, вблизи которых ведутся боевые действия. В частности, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Степногорск. Огневое воздействие испытали также Пригородное Днепропетровской области; Очаков – Николаевской, а также 20 населенных пунктов Херсонской области. Среди них – Золотая Балка, Михайловка, Качкаровка, Веселое, Ивановка, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Днепровское и Херсон.

В Горловке, находящейся на территории временно оккупированной Донецкой области, около 90 военнослужащих армии России, находящиеся на лечении в медицинских учреждениях города, будут в ближайшее время направлены в город Урзуф для прохождения ВЛК на предмет определения пригодности к дальнейшему прохождению военной службы. Параллельно с этим оккупанты в Горловке получили распоряжение о проведении очередной волны мобилизации в городе для пополнения состава подразделений, временно выведенных из зоны ведения боевых действий в связи с потерей боеспособности. Планируется мобилизовать около 500 человек из категорий, которые ранее получили бронь по причине ограниченной или полной непригодности к военной службе.

Потери россии в Украине на 15 марта

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов, 3 удара по местам развертывания ЗРК противника и 3 удара — по другим важным объектам оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения личного состава противника, 3 пункта управления подразделениями армии РФ и развернутую позицию ПВО противника.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.03.23 ориентировочно составили:

личного состава / personnel ‒ около/ about 161520 ( +980 ) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 3492 ( +8 ) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 6799 ( +10 ) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 2528 ( +9 ) ед,

РСЗО / MLRS – 502 (+7) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 262 ( +2 ) ед,

самолетов / aircraft – 304 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 289 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 2132 ( +12 ),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 907 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5377 ( +10 ) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 257 ( +1 ).