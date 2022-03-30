В ВСУ рассказали о вражеских потерях на утро 30 марта

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины информирует о боевых потерях противника в период с 24 февраля по 30 марта 2022 года.
Согласно приведенным данным, общие боевые потери врага на сегодняшний день составляют:
- личного состава – около 17300 человек;
- танков – 605 единиц;
- боевых бронированных машин – 1723 единицы;
- артиллерийских систем – 305 единиц;
- реактивных систем залпового огня – 96 единиц;
- средств противовоздушной обороны – 54 единицы;
- самолетов – 131 единица;
- вертолетов – 131 единица;
- автомобильной техники – 1184 единицы;
- кораблей/катеров – 7 единиц;
- цистерн с горючим – 75,
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 81;
- специальной техники – 21;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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Фото Макса Левина, инфографика armyinform.com.ua