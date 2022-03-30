В ВСУ рассказали о вражеских потерях на утро 30 марта

В Черном море дрейфуют мины, украденные оккупантами в Крыму (видео) Российские захватчики используют в Черном море морские мины, ранее захваченные в оккупированном в 2014 году Севастополе.

Об этом сообщил в своем ежедневном утреннем видеообращении спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук. ПОДРОБНЕЕ

Война в Украине, день 35-й: враг несет потери, но упорствует Сегодня, в среду, 30 марта 2022 года, начались тридцать пятые сутки героического противостояния украинского народа военному вторжению путинских нацистов. О ситуации на фронтах информирует Генштаб Вооруженных сил Украины. ПОДРОБНЕЕ

Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 29 марта С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна уже больше месяца не сходит с первых столбцов ведущих мировых газет. ПОДРОБНЕЕ

Как поляк из Кракова, работающий одесским гидом, стал украинским волонтером Украинские волонтеры – это особый вид человечества. Кажется, что они способны добыть все что угодно. А в сегодняшней войне к нашим ребятам подключаются волонтеры и из других стран. Поддержка обычных людей, понимающих, что происходит, восхищает. И одним из таких прекрасных иностранцев является Борис Тынка из Польши. Хотя какой он уже иностранец – можно смело называть его одесситом, ведь одесситами не рождаются, а становятся. ПОДРОБНЕЕ