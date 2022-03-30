Война в Украине, день 35-й: враг несет потери, но упорствует

Сегодня, в среду, 30 марта 2022 года, начались тридцать пятые сутки героического противостояния украинского народа военному вторжению путинских нацистов. О ситуации на фронтах информирует Генштаб Вооруженных сил Украины.

По данным ВСУ, противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. С целью комплектования вооруженных сил российской федерации с оккупированных территорий Грузии на территорию Украины были переброшены подразделения 4-й (Цхинвальский район, Южная Осетия) и 7-й (Абхазия) военных баз, входящих в состав Южного военного округа.

От 4-й военной базы было сформировано и отправлено в Украину три боевых тактических группы (БТГр) общей численностью до 1200 человек российских и осетинских военнослужащих. Из подразделений 7-й военной базы было сформировано две БТГр, а это около 800 человек.

На временно занятых врагом территориях Запорожской и Херсонской областей враг продолжает совершать противоправные действия в отношении местного населения. Так, в населенном пункте Большая Белозерка, подразделения российских оккупантов рассредоточились по всему населенному пункту и разместили технику между жилыми домами.

В городе Мелитополе захватчики на подступах к городу владели блокпостами и усилили пропускной режим. При этом враг продолжает грабить дома и квартиры местных жителей, задерживать проукраинских активистов и работников государственных органов.

На временно оккупированной территории Луганской области оккупационные власти планируют провести очередную волну мобилизации с 1 апреля. Не исключено, что будут такие попытки и на недавно захваченных территориях области.

По имеющейся информации, вооруженные силы российской федерации и далее испытывают проблемы с комплектованием подразделений личным составом. Так, военнослужащие срочной службы 26-го танкового полка из состава 47-й танковой дивизии, подписавшие контракты после их участия в войне с Украиной, начали подавать рапорты с просьбой расторгнуть контракт и направить их для дальнейшего прохождения службы в пункт постоянной дислокации.

За прошедшие дни Группировка Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях отбила 4 атаки российских оккупантов. Наши воины уничтожили 7 танков, 7 единиц бронированной, 2 единицы автомобильной техники и противотанковую пушку. Противник понес потери и в живой силе.

Данные о потерях уточняются.

Фото: Facebook Генштаба ВСУ