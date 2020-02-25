fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В водоемах Одесского региона временно запретят ловить раков

В водоемах Одесского региона временно запретят ловить раков

Запрет вступает в силу с 25 февраля.

Он будет распространяться на такие водоемы:

  • Днестровский лиман;
  • Река Днестр и ее пойменная система;
  • Рукав Днестра Турунчук;
  • Кучурганское водохранилище.

Об этом сообщает пресс-служба одесского регионального отдела рыбоохранного патруля.

Запрет связан с тем, что у раков начинается сезон спаривания и вынашивания икры. О дате отмены запрета рыбаков проинформируют позже дополнительно.

Вылов раков во время запрета является нарушением рыбоохранного законодательства. За каждый нелегально пойманный экземпляр рака браконьерам придется заплатить штраф до 680 грн.

Фото: i.ytimg.com

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить