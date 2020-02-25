В водоемах Одесского региона временно запретят ловить раков

Запрет вступает в силу с 25 февраля.
Он будет распространяться на такие водоемы:
- Днестровский лиман;
- Река Днестр и ее пойменная система;
- Рукав Днестра Турунчук;
- Кучурганское водохранилище.
Об этом сообщает пресс-служба одесского регионального отдела рыбоохранного патруля.
Запрет связан с тем, что у раков начинается сезон спаривания и вынашивания икры. О дате отмены запрета рыбаков проинформируют позже дополнительно.
Вылов раков во время запрета является нарушением рыбоохранного законодательства. За каждый нелегально пойманный экземпляр рака браконьерам придется заплатить штраф до 680 грн.
Фото: i.ytimg.com
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