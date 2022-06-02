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В Великобритании начали праздновать 70-летия королевы Елизаветы ІІ на престоле

В Великобритании начали праздновать 70-летия королевы Елизаветы ІІ на престоле

Празднования платинового юбилея правления растянутся на четыре дня и будут проходить со 2 по 5 июня.

Торжества будут состоять из военных парадов, церковной службы, вечеринок и завершатся поп-концертом возле Букингемского дворца.

Елизавету ІІ провозгласили королевой 7 февраля 1952 года, и 2 июня того же года состоялась ее коронация.

Пока неизвестно, сколько мероприятий в свою честь посетит королева. Причиной могут проблемы со здоровьем 96-летнй Ее Величества.

Поэтому посетит королева то или иное мероприятие, будет решаться в день его проведения.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что служба и преданность долгу Елизаветы ІІ не имеют себе равных.

«Я надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем… показать каждым костром, каждым концертом, уличной вечеринкой и демонстрацией высшего пилотажа любовь и преданность, чтобы ответить взаимностью на любовь, преданность и лидерство, которые она проявляла ко всей стране в течение семи десятилетий», — сказал он.

Первым мероприятием 2 июня станет военный парад в центре Лондона Trooping the Colour, который также будет включать в себя пролет современных и исторических самолетов.

Еще королева должна появиться на балконе Букингемского дворца, чтобы поприветствовать толпу.

В пятницу, 3 июня, в лондонском соборе Святого Павла состоится служба благодарения, а в субботу, 4 июня, королева должна посетить скачки Дерби с другими членами семьи. Позже состоится концерт возле Букингемского дворца с участием рок-группы Queen, поп-группы Duran Duran и американской певицы Дайаны Росс.

Торжества завершатся в воскресенье, 5 июня, уличными вечеринками и театрализованным представлением в британской столице.

елизавета вторая молодая

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Источник: НВ

 

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