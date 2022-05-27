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Виртуальные копии АВВА дали грандиозный концерт в Лондоне

Виртуальные копии АВВА дали грандиозный концерт в Лондоне

В 2021 году музыканты знаменитой шведской группы воссоединились и записали новый альбом. 27 мая они представили его публике, только на сцене были их помолодевшие цифровые копии, что пришлось зрителям по душе.

Предлагаем читателям «Одесской Жизни» подборку цитат из газет и сайтов Британии про возвращение АВВА.

— Боже мой, как мы можем устоять перед тобой? спрашивает Daily Express , и пишет, что зрители были «заворожены» шоу.

Возвращение ABBA на сцену, пусть и виртуальное, в The Sun называют «умопомрачительным зрелищем». Прошлой ночью в Лондоне прошел новый концерт группы, на котором молодые цифровые версии группы исполняют некоторые из своих лучших хитов.

В своем обзоре Times говорит, что концерт «захватывающим и праздничным», хотя и заключает, что «голограммы — это хорошо, но настоящие вещи все же лучше».

По словам Guardian, это был «триумф», отметив, что к финалу «растворилось любое давнее ощущение того, что вы не находитесь в присутствии ABBA».

guardian

mirror metro daily mail

Как создавалось шоу

Участники ABBA в течение пяти недель в костюмах отрабатывали движения, которые сканировали 160 камер, включая не только позицию тела, но и выражение лиц.

Затем к делу подключились аниматоры и художники по визуальным эффектам, которые по данным с камер создали аватары музыкантов в ранний период их карьеры. Получившиеся голограммы в продюсерской группе называют в шутку «ABBA-тары».

Авторы шоу особо подчеркивают, что их голограммы не являются трехмерными.

Вместо этого они появляются на огромном экране с разрешением 65 миллионов пикселей, с подсветкой и другими эффектами, стирающими границы между цифровыми элементами и реальностью на сцене.

оцифровка абба

Перевод британской прессы: Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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