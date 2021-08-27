В Украину не будут пускать авто с номерами непризнанного Приднестровья

С 1 сентября украинскую границу не смогут пересекать автомобили с номерами непризнанной «Приднестровкой молдавской республики». Об этом информирует Одесская таможня.

В частности, въехать в Украину смогут только авто из Приднестровья на номерах нейтрального образца либо с наклейками MD на стекле.

Также на таможне сообщают, что получить нейтральные номера можно в специальных пунктах регистрации в Тирасполе и Рыбнице.

Как сообщалось, о запрете въезда в Украину авто с приднестровскими номерами с 1 сентября 2021 года ранее договорились и.о. премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой и посол Украины в Молдове Марк Шевченко.

Данный запрет должен был вступить в силу еще в 2018 году, но несколько раз откладывался по инициативе молдавских властей, которые поясняли это необходимостью провести дополнительную информационную кампанию для приднестровских водителей.

Ранее Молдова планировала запретить автомобилям с номерами «Приднестровкой республики» пересекать границу с 15 февраля 2021 года, однако в январе планы снова отложили на неопределенный срок.

На недавней встрече одесских таможенников и пограничников с молдавскими коллегами в пункте пропуска Паланка запрет решили, наконец, ввести в действие.

Фото: eadaily.com