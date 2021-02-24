Украина запретит въезд авто на номерах ПМР

Украина с 1 сентября 2021 года запретит въезд для автомобилей с номерами непризнанной “Приднестровской молдавской республики”.

Об этом на рабочей встрече договорились и.о. премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой и посол Украины в Молдове Марк Шевченко.

Запрет планируется ввести с 1 сентября 2021 года, сообщает Посольство Украины в Молдове. После этого пересекать границу разрешат только авто с нейтральными номерами и наклейкой «MD».

Ранее Молдова планировала запретить автомобилям с номерами ПМР пересекать границу с 15 февраля 2021 года, однако в январе планы отложили на неопределенный срок. Это было связано с тем, что «жителей Приднестровья недостаточно информировали о новых правилах».

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Фото: eadaily.com