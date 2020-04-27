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Новости Одессы и Одесской области

В Україні відновлять авіарейси, щоб повернути українців з-за кордону

В Україні відновлять авіарейси, щоб повернути українців з-за кордону

Міністерство інфраструктури України анонсувало відновлення низки спеціальних рейсів до України з різних країн світу, щоб українці, які перебувають зараз за кордоном і хочуть повернутися додому, мали таку змогу.

Про це повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій, пише Урядовий портал.

– Маю добрі новини для українців, які зараз перебувають за кордоном і хочуть повернутися додому. Ми відновлюємо спеціальні рейси до України з різних країн світу. Але лише за умови обов’язкової обсервації протягом 14 днів після повернення – у спеціалізованих закладах або вдома, дотримуючись режиму самоізоляції. Контроль за останнім буде здійснюватися за допомогою додатку «Дій вдома» на платформі «ДІЯ, – зазначив Владислав Криклій.

Міста, з яких плануються рейси: Маямі, Гельсінкі, Неаполь, Стокгольм, Єреван, Париж, Ніцца, Софія, Ларнака, Тель-Авів, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лісабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Мілан, Торонто, Осло, Аліканте, Ер-Ріяд, Бангкок, Пхукет, Балі.

Фото: Подорож

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