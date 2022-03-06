В ГСЧС рассказали, что делать, если отсутствует мобильная связь?

Если ваш мобильный телефон (смартфон) длительно находится за пределами действия сети мобильного оператора, прежде всего проверьте его исправность. Если мобильный телефон (смартфон) исправен, это свидетельствует об отсутствии сети связи на определенной территории или местности. Иногда проблемы могут быть только с одним оператором мобильной связи (поврежденная башня, оборудование), поэтому рекомендуется иметь при себе SIM-карты других операторов с активным состоянием счета.

В отсутствие мобильных сетей, для совершения экстренных вызовов и связи между абонентами существует несколько альтернативных вариантов:

1. Основной альтернативой сотовой (мобильной) связи являются средства стационарной проводной связи (стационарные телефоны). При наличии стационарного телефона в вашем помещении или в помещении ваших соседей (знакомых, друзей), будет обеспечена бесперебойная связь с экстренными службами и другими абонентами стационарной и мобильной связи

2. При отсутствии доступа к стационарным средствам телефонной связи можно поддерживать связь с помощью мессенджеров Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, Instagram и т.д. Мессенджеры будут работать при наличии доступа к сети Internet, в том числе при подключении к сети Wi-Fi.

При необходимости вызова экстренных служб с помощью любого мессенджера, предварительно необходимо узнать номера телефонов, по которым зарегистрирована работа мессенджеров соответствующих служб или ссылки на профили официальных страниц в социальных сетях. Эту информацию предварительно можно почерпнуть на официальных сайтах экстренных служб (ведомств) или позвонив по номерам 101, 102, 103, 104, 112.

3. Использование мобильных телефонов как средств радиосвязи по примеру рации. Для этого на мобильный телефон (смартфон) необходимо предварительно установить специальные мессенджеры, например Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie.

Следует учесть, что в этом случае ваше общение не будет приватным. Его сможет прослушать кто-нибудь, если случайно или намеренно попадет на ту же частоту. Преимущество в том, что вы можете быть на связи одновременно со всеми участниками диалога. Для организации такой связи нужно договориться с абонентами о выделенном канале (простыми словами частоту или диапазон) для общения. Частота (диапазон) выбирается абонентами произвольно.

Радиус действия таких мессенджеров варьируется от 60 до 100 метров и зависит от возможных помех, поскольку чаще всего их работа построена на основе технологии Bluetooth (в подвальном помещении дальность связи может уменьшаться до нескольких метров).

Следует помнить, что любые мессенджеры необходимо скачать заранее при наличии стабильного доступа к сети Internet, а также заранее протестировать их работоспособность.

4. При отсутствии какой-либо связи и доступа к сети Internet рекомендуем с соблюдением мер безопасности обеспечить перемещение к ближайшему объекту, оборудованному средствами стационарной телефонной связи и/или радиосвязи. Объектами, которые обязательно оборудованы стационарными средствами телефонной связи, являются здания органов местного самоуправления, отделения почты, пожарно-спасательные части, отделения полиции, станции скорой медицинской помощи, представительства других силовых ведомств (Нацгвардия, СБУ, ВСУ, Полиция охраны ).

— На случай, если в кризисной ситуации ни у вас, ни у ваших близких не будет никаких технических средств связи, нужно предварительно четко договориться о месте и времени встречи. Если вы планируете эвакуацию в какое-то конкретное место – определите точку и время сбора и договоритесь, что будете ждать там, например, в течение 24 часов, а затем отправитесь далее в следующий пункт назначения. Маленьким детям следует положить в карман или вшить в одежду записку с полным именем ребенка, его родителей или других контактных лиц, адрес и телефоны. Детей школьного возраста следует предупредить, как поступить в случае, если не будет связи.