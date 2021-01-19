Новости Одессы и Одесской области

В Украине выпустили новую памятную монету

В Украине выпустили новую памятную монету

С 21 января Национальный банк Украины запустит в оборот памятную монету «К 150-летию со дня рождения Леси Украинки».

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Об этом сообщает официальный сайт НБУ.

Серебряная монета номиналом 20 гривень посвящена великой  украинской поэтессе, драматургу, переводчице, литературному критику и общественному деятелю Лесе Украинке (Ларисе Косач). Ее творчество наполнено глубокими патриотическими чувствами  к Украине.

На аверсе монеты размещены: малый Государственный Герб Украины и композиция, символизирующая яркий, эмоционально богатый мир поэзии Леси Украинки – стилизованные под свечи образы мужчины и женщины, ключ журавлей, над которым расположены номинал и год чеканки монеты 20/ГРИВЕНЬ/2021.

На реверсе монеты на фоне стилизованных веток с листьями изображен портрет Леси Украинки, годы ее жизни 1871 -1913 и факсимиле поэтессы.

Масса драгоценного металла в чистоте: 62,2 г. Тираж монеты: 2500 шт.

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Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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