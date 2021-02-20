В Украине внедряют пакет медпомощи для людей с психическими расстройствами

В этом году в Украине в рамках программы медицинских гарантий внедряют новый пакет помощи для людей с нарушениями психики в амбулаторных условиях.

Об этом сообщила накануне на брифинге заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак.

Так, создаются мобильные психиатрические бригады, которые будут оказывать помощь людям с проблемами психического здоровья, которые находятся на амбулаторном лечении.

Кроме того, Минздрав совместно с украинско-швейцарским проектом «Психическое здоровье для Украины» запустил образовательную программу «Лидеры психического здоровья». Уже состоялся первый модуль занятий.

«Таким образом, мы формуем лидерскую среду, которая сможет вместе с Минздравом, другими ведомствами и высшими учебными медицинскими заведениями менять подходы к предоставлению психиатрической помощи в Украине», — подчеркнула чиновница.

Напомним, программой медицинских гарантий на этот год предусмотрено 35 пакетов медицинских услуг.

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