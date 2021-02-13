В Украине поднимут тарифы на лечение онкобольных детей

С апреля 2021 года в Украине введут новые тарифы и новый пакет по онкогематологическим заболеваниям на лечение онкобольных детей в рамках программы медицинских гарантий.

Об этом рассказала накануне во время брифинга первый замминистра здравоохранения Украины Ирина Садовая.

Так, тариф на химиотерапевтичекое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями составит 25 529 грн, а тариф на лечение детей с учетом корректирующих коэффициентов – 90 755 грн. Тариф на лечение и сопровождение пациентов с онкогематологическими заболеваниями составит 54,493 тыс. грн, а для детей – 163,914 тыс. грн.

Также Садовая добавила, что тариф на лучевую терапию с апреля будет составлять 36 533 тыс. грн: «Но если в медучреждении есть современное оборудование (линейный ускоритель, гамма-нож, кибер-нож, оборудование для брахитерапии), то тариф будет выше – 54 800 грн».

По данным Национального канцер-реестра в Украине, ежегодно в стране диагностируют более тысячи новых случаев детской онкологии. При этом умирает около 250 детей. На сегодня в Украине болеют раком около 6500 детей.

Напомним, ранее Минздрав Украины утвердил список лекарств, которые будут централизованно закупаться в 2021 году для лечения онкологических больных и людей с онкогематологическими заболеваниями.

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Фото: Apteka-Onko-Help