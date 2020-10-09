В Украине владельцы электромобилей получат «зеленые» номера и отдельные парковки

В Украине отвели специальные парковочные места для владельцев электромобилей. Кроме того, сервисные центры МВД начали выдавать водителям этих авто новые «зеленые» номера.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
«Наконец, электромобили будут не только экологически безопасными, но и узнаваемыми на дорогах», – сказано в сообщении.
Также владельцы электрокаров получат бесперебойный доступ к зарядным станциям и смогут пользоваться преимуществами дорожных знаков «Для электромобилей», «Кроме электромобилей» и «Станция зарядки электромобилей».
При этом «зеленые» номерные знаки будут распознавать камеры, работающие в черно-белом режиме.
Как сообщалось ранее, в Одессе прошел полицейский рейд, в ходе которого стражи порядка начали штрафовать водителей авто с 3D номерами.
Фото: УСИ