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В Украине владельцы электромобилей получат «зеленые» номера и отдельные парковки

В Украине владельцы электромобилей получат «зеленые» номера и отдельные парковки

В Украине отвели специальные парковочные места для владельцев электромобилей. Кроме того, сервисные центры МВД начали выдавать водителям этих авто новые «зеленые» номера.

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Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

«Наконец, электромобили будут не только экологически безопасными, но и узнаваемыми на дорогах», – сказано в сообщении.

Также владельцы электрокаров получат бесперебойный доступ к зарядным станциям и смогут пользоваться преимуществами дорожных знаков «Для электромобилей», «Кроме электромобилей» и «Станция зарядки электромобилей».

При этом «зеленые» номерные знаки будут распознавать камеры, работающие в черно-белом режиме.

Как сообщалось ранее, в Одессе прошел полицейский рейд, в ходе которого стражи порядка начали штрафовать водителей авто с 3D номерами.

Фото: УСИ

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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