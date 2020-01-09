В Украине траур в связи с крушением самолета в Иране: мэр Одессы выразил соболезнование

Городской голова Геннадий Труханов обратился к близким украинцев, которые погибли на борту авиалайнера Boeing-737 компании «Международные авиалинии Украины».

“Мои искренние соболезнования родным и близким погибших, – написал мэр на своей странице в Facebook. – Одесса скорбит вместе с Украиной и всем миром”.

Городской голова напомнил, что самолет украинской авиакомпании упал и разбился буквально через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана.

По предварительной информации, погибли все, кто был в самолете. В целом на борту находилось 176 человек, в том числе 11 украинцев. Причины авиакатастрофы выясняет комиссия.

Украинское правительство взяло на контроль трагическое происшествие. Так, президент Владимир Зеленский поручил генпрокурору открыть уголовное производство относительно катастрофы самолета МАУ в Тегеране.

Он также объявил по всей стране днем траура 9 января, обнародовав соответствующий указ. В частности, отменены развлекательно-концертные мероприятия, а также внесены коррективы в программу теле- и радиопередач.

“С целью чествования памяти погибших Президент постановил приспустить государственные флаги Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций”, — сообщает пресс-служба президента.

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Фото: cdn.iz.ru

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