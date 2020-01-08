Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: що відомо на цей час

Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” (“МАУ”) розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

Про це пише Українська правда.

Літак регулярного рейсу PS 752 Тегеран–Київ мав прибути до Міжнародного аеропорту “Бориспіль”.

Всі 176 пасажирів та членів екіпажу загинули. Серед них – 13 дітей, багато молоді, студентів.

Катастрофа сталася близько 4:30 за київським часом. Боінг впав через шість хвилин після того, як піднявся у повітря. Коли зв’язок з літаком зник, він перебував на висоті 2400 метрів і встиг набрати швидкість близько 500 кілометрів на годину.

На відео, яке публікували в мережі, видно, що літак загорівся ще до падіння на землю. Він втрачав висоту, охоплений вогнем, а після його падіння над горизонтом з’явився спалах.

Незадовго до відправлення українського авіалайнера, а також невдовзі після нього в аеропорту столиці Ірану сідали та злітали літаки міжнародних, у тому числі європейських авіакомпаній.

Борт МАУ вилетів з аеропорту зі значною затримкою, причина якої не уточнюється. Час зльоту зафіксований як 06:12 ранку замість планового часу 05:15.

Саме у час затримки відбулася ракетна атака Ірану на авіабазу, що використовується США. Однак цивільні авіакомпанії не були про це повідомлені, а запуск ракет відбувався за межами держави, у сусідньому Іраку.

Що відомо про пасажирів

Більшість пасажирів були транзитними і, за словами керівництва МАУ, збиралися летіти далі наступними рейсами з аеропорту “Бориспіль”.

Спочатку глава служби з надзвичайних ситуацій Ірану Пірхоссейн Куліванд дала надію, що, можливо, хтось з пасажирів вижив:

“Літак у вогні, але ми послали екіпажі (рятувальників)… і, можливо, ми зможемо врятувати деяких пасажирів“.

Однак згодом стало відомо, що всі, хто перебував на борту літака, загинули.

На рейс були зареєстровані 169 пасажирів. За даними РНБО, двоє з них, не громадяни України, не сіли на рейс. На момент катастрофи у літаку перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Спікер тегеранського аеропорту Імам Хомейні також повідомив про загибель усіх, хто знаходився на борту.

На борту літака перебували 11 громадян України: 2 пасажирів та 9 членів екіпажу.

Список загиблих українців: Пілоти:

Наумкін Олексій Євгенович

Гапоненко Володимир Іванович

Хоменко Сергій Анатолійович Бортпровідники:

Статнік Катерина Олегівна

Матьков Ігор Валерійович

Микитюк Марія Михайлівна

Лихно Денис Михайлович

Овчарук Валерія Євгеніївна

Сологуб Юлія Миколаївна Пасажири:

Олена Малахова

Ольга Кобюк

Серед загиблих пасажирів також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини, Великої Британії.

Зокрема, Іран – 82; Канада – 63; Швеція – 10; Афганістан – 4; ФРН – 3; Велика Британія – 3.

Версії катастрофи

За кілька годин після катастрофи, коли вона вже набрала розголосу у ЗМІ, свою заяву видало посольство України в Ірані. Спочатку там виключили версію теракту чи ракетної атаки і попередньо називали технічні причини катастрофи.

Однак пізніше це повідомлення зникло з сайту посольства. Ще кілька годин по тому з’явилось нове: “Інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією. Будь-які заяви щодо причин аварії до рішення комісії не носять офіційного характеру”.

У МАУ заявили, що літак 2016 року виробництва був отриманий авіакомпанією безпосередньо з заводу концерну. Пройшов останнє планове техобслуговування 6 січня цього року.

Президент МАУ Євген Дихне заявив: “Це був один з кращих наших літаків з прекрасним, надійним екіпажем”.

“Маючи сьогодні дані, що літак набрав 2400 метрів висоту, помилка екіпажу мінімальна, ми її просто не припускаємо. З огляду на їх досвід, дуже складно сказати, що там могло бути щось з екіпажем”.

Зараз неофіційно висловлюються такі версії катастрофи:

відмова двигуна

помилка пілота

вибух на борту

Іранська ракета чи наслідок обстрілу з землі

атака дрона

саботаж чи теракт

Як розвиваються події

Прокурор Тегерана з місця події повідомив, що обидві чорні скриньки літака знайдено на місці катастрофи.

В організації цивільної авіації Ірану не збираються передавати чорні скриньки американській компанії Boeing, яка будувала літак.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття з приводу загибелі пасажирів та екіпажу літака. Через катастрофу літака МАУ у Тегерані він терміново перервав поїздку до Оману.

При РНБО України створено оперативний штаб у зв’язку з авіакатастрофою в Ірані. Україна офіційно заборонила своїм літакам літати над цією державою.

Світові авіакомпанії також скасовують рейси над східною країною. Про це вже заявили німецька Lufthansa, фрацузька Air France, сінгапурська Singapore Airlines, малазійська Malaysia Airline, тайванська Taiwan’s EVA та компанія ОАЕ Emirates Airline.

Такі рішення пов’язані з ракетними атаками, яких незадовго до катастрофи українського літака, тієї ж ночі, зазнали американські військові бази. За словами влади США, за обстрілами стоїть Іран.

Фото: Українська правда

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