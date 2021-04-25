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В Украине создадут “Красную книгу” исчезающих продуктов

В Украине создадут “Красную книгу” исчезающих продуктов

Киевский национальный университет Шевченко подписал договор с итальянскими университетами в городах Поленццо и Венеция о создании в Украине “Ковчега вкуса”. “Ковчег” – это проект, появившийся в Италии, цель которого собрать и сохранить исчезающие продукты.

Итальянцы невероятно бережно относятся к своему гастрономическому наследию. Именно в Италии зародилось движение Slow Food, пропагандирующее медленное потребление как ответ на агрессивную деятельность корпораций. Активисты этого движения есть и в Украине – это ученые, повара, историки, этнографы, рестораторы. Именно они и стали инициаторами привлечения в нашу страну этого проекта. Их цель – помочь крафтовым микро- и малым производителям идентифицировать традиционные продукты, сорта и породы и привлечь внимание к их защите.

Предварительный список составляет 75 позиций, однако эксперты проекта уверены, что по факту из будет гораздо больше. В сборнике должны быть представлены все регионы Украины и элементы гастрономического наследия этнических меньшинств.

Кроме всего, “Ковчег вкуса” станет инструментом дополнительной ценности и охраны не только для производителей, но и для продвижения Украины на ниве культурной дипломатии, уверена Елена Мотузенко, координатор проекта в Украине, национальный эксперт по географическим указаниям.

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Фото: фотосток Canva

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