В Украине создадут карту спроса на вакцину от коронавируса

В Украине готовят карту спроса тех, кто хочет вакцинироваться от коронавирус. Будут принимать электронные заявки.

Об этом в ходе форума “Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы” заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

“Мы ведем переговоры с Минздравом, чтобы через “Дию” мы начали прием электронных заявлений от украинцев, которые планируют вакцинироваться. Так мы сможем спрогнозировать спрос, чтобы затем эффективно организовать систему и логистику вакцинации”, – считает он.

Также будет карта спроса в регионах. Так можно будет, в частности, сформировать дату записи на вакцинацию, отметил министр.

Ранее сообщалось, что вакцинация от COVID-19 в Украине начнется сразу с нескольких этапов