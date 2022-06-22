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В Украине снова можно получить путевку в санаторий

В Украине снова можно получить путевку в санаторий

ФССУ возобновляет направление украинцев на реабилитационное и санаторно-курортное лечение.

Об этом сообщает пресс-служба Фонд социального страхования Украины (ФССУ).

Ежегодно Фонд социального страхования Украины обеспечивал тысячи работающих украинцев реабилитационным лечением после тяжелых заболеваний и травм, а пострадавших на производстве – санаторно-курортным лечением.

Однако из-за полномасштабного вторжения России ФССУ был вынужден приостановить направление работников и пострадавших в санаторно-курортные учреждения, большинство из которых приютили в своих стенах эвакуированных украинцев.

Начиная с июня можно получить путевку в санаторий

В то же время потребность в реабилитации после сложных патологий неотложна. С июня Фонд социального страхования Украины возобновляет направление украинцев на реабилитационное и санаторно-курортное лечение. Полный курс лечения финансируется на средства Фонда.

Заключение трехсторонних договоров для обеспечения реабилитацией застрахованных лиц и членов их семей, а также санаторно-курортным лечением потерпевших на производстве возможно с санаторно-курортными учреждениями, не входящими в список территориальных громад, находящихся в районе проведения военных (боевых) действий.

Также направление не происходит в учреждения, находящиеся во временной оккупации, в окружении (блокировке). Соответствующие территории определяются приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 25.04.2022 № 75, который постоянно обновляется.

Реабилитация в санатории позволяет избежать инвалидности

Своевременное восстановительное лечение на базе реабилитационных отделений санаторно-курортных учреждений является залогом восстановления после инсультов, инфарктов, операций и других тяжелых состояний.

В многочисленных случаях курс реабилитации позволяет избежать наступления первоначальной инвалидности. А санаторно-курортное лечение позволяет пострадавшим на производстве не допустить ухудшения состояния и оздоровить организм.

В фонде обращают внимание на обязательность соблюдения всеми сторонами оздоровительного процесса основных мер гражданской защиты в условиях военного состояния, повышенных требований безопасности пребывания и лечения застрахованных лиц и пострадавших.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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