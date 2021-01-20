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В Украине проверят цены на проезд в общественном транспорте

В Украине проверят цены на проезд в общественном транспорте

Президент Владимир Зеленский поручил проверить цены на проезд в общественном транспорте в Украине. Проведение аудита он поручил заместителю руководителя своего офиса Кириллу Тимошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

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В ходе проверки планируется сопоставить ценообразование в Киеве и областях Украины за разные промежутки времени. Также руководители на местах должны дать разъяснения относительно завышенных тарифов.

Ранее Зеленский потребовал полного аудита тарифов в Украине, в частности, поручил проверить тарифы на газ и отопление.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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