Сегодня утром в Украине произошло землетрясение: подробности

Землетрясение произошло в Тернопольской области Украины в четверг, 23 сентября. Его сила составила 4,3 балла, эпицентр находился в районе города Чертков.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

Отголоски землетрясения ощущались за 100 км от эпицентра, при этом гипоцентр залегал на глубине 6 км.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

По классификации землетрясение относится к умеренным, ощущается людьми внутри помещения.

Предметы, которые висят, сильно колеблются. Картины сдвигаются с места. Ощутимые колебания схожи с колебаниями, образованными падением тяжелых предметов внутри здания

– отметили в центре.

Вот как описала свои ощущения от землетрясения жительница города Залещики Елена Терен:

Впечатление было, что неподалеку произошел мощный взрыв, затем стоял гул непродолжительное время. Когда несколько лет назад, когда были толчки в Румынии (в районе Вранча), было совсем по-другому – стоял мощный длительный гул и ощутимые колебания (качались люстры, звенел посуда) …

Жители города Хмельницкого также отметили в соцсетях, что ощутили подземные толчки.

Ранее 26 мая в зоне Вранча (Румыния) в горах ночью произошло землетрясение. Его отголоски дошли и до Одесской области. Подземные толчки ощутили в украинской Бессарабии, в том числе в городе Измаиле.

Еще по теме: Землетрясение в Одессе – откуда берутся прогнозы румынских ученых

Фото VOLCANODISCOVERY.COM