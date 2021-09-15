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В Украине придумали креативные бирки для новорожденных

В Украине придумали креативные бирки для новорожденных

В одном из роддомов на Волыни решили оригинально подойти к биркам для новорожденных.

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Об этом сообщает «Украинский контент»

Теперь на бирке указаны имя ребенка, дата рождения, время, вес и написано, что “продукт” содержит 50% от мамы, 50% от папы и сделан с любовью.

Также оригинально указана температура воды, в которой следует купать малыша – так на бирках для вещей обозначают температуру стирки.

Правда, такой подход оценили не все – мол, это неуважение к ребенку и родителям.

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала о юморе в одесских маршрутках.

А также о креативно оформленном одесском дворике.

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Фото Креативный контент

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Редакция ПРОФИЛЬ

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