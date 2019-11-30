Юморим по-нашему — по одесско-маршруточному

Одесская маршрутка — это не только куча неудобств, хамство водителей (впрочем, и пассажиров), толкотня и прочие нехорошие вещи. Да, большинству пассажиров в наших микроавтобусах часто становится чуть ли не муторно. Но имеется и другая сторона «вопроса» — наш одесско-маршруточный юмор.

Да, времена с массой прикольных объявлений в этом виде городского транспорта потихоньку уходят. И вам уже все реже попадутся на глаза в салоне маршрутки «бумажки» с «пояснительным текстом», что, мол, «водитель — не осьминог, сразу всем сдачу дать не может», равно как и предложение «ешьте семАчки вместе с шелухой».

Одесский маршруточный юмор становится тоньше и глубже. И вот уже читаем на двери маршрутки перед выходом: «Выход в реальность». Как классно, правда? То есть, если вас всю поездку толкали-притесняли, если водитель выразил все свои глубокие «фе» по поводу ваших купюр (монет), то покидая маршрутку, вы поймете, что это был некий страшный сон, а счастливая реальность — впереди.

Вот жаль мне, что в салонах микроавтобусов все больше рекламы и все меньше приколов. Потому и радуюсь, когда попадается этот внутрисалонный креатив. «Остановки кричите громче!», «Улиц с названиями «Тута» и «Здеся» на маршруте нет!», «Не смотрите! Водитель стесняется». Да за такие перлы стоит помучаться в этих так называемых салонах!

Читайте, читайте маршруточные «послания пассажирам», они скоро уйдут в прошлое, а пока еще есть возможность насладиться и философским «Садишься — думай чем платить», и прочесть объявление, что «стоячих мест не меряно», ознакомиться с мотивационным «доброта продлевает жизнь», узнать, что везет вас не кто-нибудь, а… сам «просто царь».

В одесских маршрутках обыграть, как мне кажется, можно все. Даже то самое вечно свободное место рядом с водителем. Водители маршруток в абсолютном большинстве случаев не позволяют его занимать. Объясняют они это по-разному, но результат один: даже если салон забит пассажирами так, что делать вдох-выдох приходится через раз, это место все равно остается свободным.

Ну, а чтобы пассажиры не пытались его занять, чтобы даже в голову им не приходила подобная «страшная идея», спинка этого вечно свободного места «украшается» опять-таки очередным приколом. Они бывают разными, но, согласитесь, когда однажды его креативные наши маршруточники назвали «местом для любовницы водителя», никому уже и в голову не пришло его занять.

В общем, развеселых вам поездок в наших вечно переполненных то душных, то холодных одесских маршрутках. Входите — сразу ищите глазами внутрисалонный «сборник анекдотов». Кстати, имеется примета: как только в очередной раз в этом виде транспорта дорожает проезд, количество прикольно-креативно-мотивационных плакатиков становится больше.

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