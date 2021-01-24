Золотой унитаз и цветы: в Одессе креативно украсили дворик (фото)

В Одессе в Мукачевском переулке очень оригинально оформили один из здешних двориков.

Об этом сообщает корреспондент «Одесской жизни».

При въезде во двор установлена огромная деревянная табличка с надписью «Я люблю тебя Одесса» и стрит-арт с изображением памятника Дюку. Однако главный «объект» спрятан за воротами. Там прямо под окнами установлен золотой унитаз, из которого торчат живые цветы.

Вокруг него также расставлены различные статуэтки, часы и игрушечные домики. А на противоположной стороне прямиком на стене дома установлено зеркало.

По словам местных жителей, такой креатив — дело рук пенсионера Игоря Васильевича, который здесь и живёт. Всем по душе хобби одессита: местные радуются, что у их дворика теперь появилась изюминка, а прохожие фотографируют новую «диковинку».