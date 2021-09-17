В Украине появится новый праздник – кого решил почтить Кабмин?

Сегодня, 16 сентября, в иудаизме один из самых важных праздников — Йом-Киппур (Судный день). Отмечается 10-го дня месяца тишрей, завершая Десять дней покаяния.

В октябре 2021 года украинцев ждут 11 выходных. При этом один из уик-эндов продлится четыре дня. А вот одна из суббот станет рабочей.

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