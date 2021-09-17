В Украине появится новый праздник – кого решил почтить Кабмин?

В Украине появился новый праздник – День работников финансовой сферы.
Соответствующий Указ президента поддержал Кабинет министров Украины.
День работников финансовой сферы будут отмечать ежегодно 24 июля. Стоит отметить, что эта дата выбрана не случайно: 24 июля православная церковь чтит память святой равноапостольной княгини Ольги. Среди украинских православных святых она особенно почитаема как первая женщина-глава государства, которая первая упорядочила сбор дани.
Напомним, ранее Кабмин согласовал новый профессиональный праздник – День Государственной службы специальной связи и защиты информации.
Фото: Podrobnosti.ua