В Украине появился удобный сайт для поиска пропавших людей

Новый ресурс создан украинскими айтишниками для того, чтобы облегчить поиск людей, связь с которыми потеряна из-за войны.

Сайт называется «Украинский сервис поиска пропавших людей».

На нем можно ознакомиться со списками пропавших людей, а также воспользоваться поиском по Ф.И.О. и по населенному пункту;

После того как пользователь авторизуется, он может создавать заявки на поиск или предоставлять информацию о пропавших людях;

Если при создании заявки на розыск вы указали мобильный телефон и email человека, то он получит sms-сообщение и электронное письмо от сервиса о том, что его ищут;

При обновлении информации о вашем запросе, например, если кто-то оставит комментарий, вы получите сообщение в sms, на электронную почту, а также в личном кабинете на сайте.

«Сейчас многие украинцы ищут своих родных, но из-за множества сообщений в соцсетях, бесконечные списки утерянных и обилие просьб о помощи, поиск достоверной информации о конкретном человеке становится все труднее. Надеемся, что наш сервис будет вам полезен, ведь он создан для того, чтобы помочь», — отмечают разработчики.

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