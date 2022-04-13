Какие сервисы для поиска пропавших во время войны есть в Украине

С начала российского вторжения украинцы вынуждены прятаться в бомбоубежищах, эвакуироваться в более безопасные регионы, а некоторых принудительно вывозят российские оккупанты. В Кабмине собрали список онлайн-сервисов, которые помогают искать пропавших родственников и близких.
- Поиск пропавших — один из самых больших ресурсов для поиска детей и взрослых, пропавших во время вторжения россии. В Telegram-канале легко ориентироваться с помощью хештегов с названиями городов: https://t.me/poshuk_znyklyh.
- Поиск Украина 2022 — Telegram-канал для поиска людей по всей Украине. Чтобы подать заявку на поиск, нужно заполнить Google-форму, которая поступит волонтерам и бойцам ТРО: https://t.me/poshukukraina2022.
- Найди родных – бот, созданный по инициативе «Международной ассоциации кибербезопасности» и других общественных организаций: https://t.me/Family_Search_bot.
- Розыск по данным Национального информационного бюро предоставляет информацию о пропавших военных и гражданских — как погибших, так и пленных или депортированных из Украины: https://t.me/nib_uncp_bot.
Также существуют чаты для поиска людей в отдельных регионах.
- Поиск пропавших людей в Харькове: https://t.me/Nadiia_Kharkiv_bot.
- Для поиска пропавших в пригороде Киева и Киевской области недавно создали отдельный бот: https://t.me/findme_kyivobl_bot. Впервые такая практика была успешно внедрена в Гостомельской громаде и уже дает положительные результаты.
Верим, что украинцы, потерявшие связь со своими родными, их отыщут. Берегите себя и своих родных!