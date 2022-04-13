Какие сервисы для поиска пропавших во время войны есть в Украине

49-й день войны: что происходит на фронтах Оперативная информация от Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 13 апреля 2022 по российскому вторжению ПОДРОБНЕЕ

Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 12 апреля С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна уже полтора месяца не сходит с первых полос ведущих мировых газет. ПОДРОБНЕЕ