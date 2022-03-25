В Украине отменили ВНО и итоговую аттестацию

Верховная Рада Украины приняла законопроект об отмене сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА) и внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

24 марта Верховная Рада Украины приняла законопроект № 7132 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере образования». Согласно документу, в условиях военного положения в 2022 году будут отменены сдача государственной итоговой аттестации, внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания.

«Война разрушила образовательный процесс, который еще не успел полноценно возобновиться после пандемии. В таких условиях отмена ГИА, ВНО, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания будет своеобразным поощрением молодежи к обучению в Украине. Это важно, поскольку мы должны думать о сохранении интеллектуального потенциала»,

– сказано в сообщении.

Так что, несмотря на военное положение, вступительная кампания в украинские вузы не отменяется. Но проходить она будет по упрощенному механизму: без использования результатов внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального испытания. Состоится вступительная кампания по специальной процедуре, над которой сейчас работают специалисты Комитета по вопросам образования и науки совместно с Министерством образования и науки.