В Украине отмечают День зенитных ракетных войск

В Украине 3 июля отмечается День зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ.
Зенитчиков поздравил с профессиональным праздником, в частности, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук, начальник зенитных ракетных войск бригадный генерал Борис Генов.
С начала полномасштабного вторжения зенитные ракетные войска Воздушных сил уничтожили более 530 воздушных целей рашистов. И спасли тысячи жизней украинцев и десятки стратегических объектов инфраструктуры,
– подчеркнул Олещук.
В то же время он добавил, что предстоит тяжелая работа. «Одновременно с круглосуточной боевой работой мы должны совершенствоваться, овладевать новым вооружением, которое в ближайшее время поступит он нашим западным партнерам», — заявил командующий Воздушными силами.
Начальник зенитных ракетных войск пожелал бойцам здоровья и побед, а «нашим семьям – дождаться наших защитников».
День зенитных ракетных войск был введен в 2011 году приказом министра обороны. Отмечается каждый год 3 июля.
Ранее «Одесская Жизнь» писала, что на сегодняшний день, 3 июля 2022 года пришелся также день Военно-морских сил ВС Украины.