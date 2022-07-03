В Украине отмечают День зенитных ракетных войск

Зенитчиков поздравил с профессиональным праздником, в частности, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук, начальник зенитных ракетных войск бригадный генерал Борис Генов.

С начала полномасштабного вторжения зенитные ракетные войска Воздушных сил уничтожили более 530 воздушных целей рашистов. И спасли тысячи жизней украинцев и десятки стратегических объектов инфраструктуры,

– подчеркнул Олещук.

В то же время он добавил, что предстоит тяжелая работа. «Одновременно с круглосуточной боевой работой мы должны совершенствоваться, овладевать новым вооружением, которое в ближайшее время поступит он нашим западным партнерам», — заявил командующий Воздушными силами.

Начальник зенитных ракетных войск пожелал бойцам здоровья и побед, а «нашим семьям – дождаться наших защитников».

День зенитных ракетных войск был введен в 2011 году приказом министра обороны. Отмечается каждый год 3 июля.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что на сегодняшний день, 3 июля 2022 года пришелся также день Военно-морских сил ВС Украины.