В Украине обновили экзаменационные билеты по правилам дорожного движения

С 6 апреля будущие водители будут сдавать экзамены в сервисных центрах МВД по новым вопросам.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

«Банк экзаменационных вопросов по ПДД» Центр запустил еще четыре месяца назад. В результате, утверждают в ведомстве, экзаменационные билеты по теоретической подготовке и переподготовке водителей стали более актуальными. Причем, преподаватели профильных учебных заведений и все желающие до сих пор активно подают свои рекомендации к экзаменационным вопросам. За четыре месяца, по информации Центра, поступило 91 подобное предложение. Обновленная теоретическая часть экзамена содержит ряд новых и интересных дорожных ситуаций, с которыми часто сталкиваются водители. Это поможет новичкам оперативно принимать правильные решения за рулем авто.

Новые экзаменационные билеты будут введены в соответствии с действующим законодательством, а устаревшие – устранены.

Все изменения в билеты будут также внесены в онлайн-тренажер для проверки знаний Правил дорожного движения, размещенный на сайте ведомства.

Сервисные центры МВД и в дальнейшем планируют продолжить сбор предложений к экзаменационным вопросам по следующим направлениям: правила дорожного движения; строение и эксплуатация транспортных средств; основы безопасного вождения; основы права в сфере дорожного движения; оказание первой медицинской помощи.

В Главном сервисном центре МВД напомнили, что для подготовки к сдаче практического экзамена, на сайте учреждения можно ознакомиться с маршрутами для проверки навыков управления транспортными средствами.