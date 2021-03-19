Новости Одессы и Одесской области

В Украине обновили экзаменационные билеты по правилам дорожного движения

В Украине обновили экзаменационные билеты по правилам дорожного движения

С 6 апреля будущие водители будут сдавать экзамены в сервисных центрах МВД по новым вопросам.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

«Банк экзаменационных вопросов по ПДД» Центр запустил еще четыре месяца назад. В результате, утверждают в ведомстве, экзаменационные билеты по теоретической подготовке и переподготовке водителей стали более актуальными. Причем, преподаватели профильных учебных заведений и все желающие до сих пор активно подают свои рекомендации к экзаменационным вопросам. За четыре месяца, по информации Центра, поступило 91 подобное предложение. Обновленная теоретическая часть экзамена содержит ряд новых и интересных дорожных ситуаций, с которыми часто сталкиваются водители. Это поможет новичкам оперативно принимать правильные решения за рулем авто.

Новые экзаменационные билеты будут введены в соответствии с действующим законодательством, а устаревшие – устранены.
Все изменения в билеты будут также внесены в онлайн-тренажер для проверки знаний Правил дорожного движения, размещенный на сайте ведомства.

Сервисные центры МВД и в дальнейшем планируют продолжить сбор предложений к экзаменационным вопросам по следующим направлениям: правила дорожного движения; строение и эксплуатация транспортных средств; основы безопасного вождения; основы права в сфере дорожного движения; оказание первой медицинской помощи.

В Главном сервисном центре МВД напомнили, что для подготовки к сдаче практического экзамена, на сайте учреждения можно ознакомиться с маршрутами для проверки навыков управления транспортными средствами.

 

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить