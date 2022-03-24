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В Украине начали мироточить чудотворные иконы

В Украине начали мироточить чудотворные иконы

В Екатерининском храме Чернигова и церкви села Ременов Львовской области замироточили многие чудотворные иконы. Священники считают, что это хороший знак, который предвещает положительные события для Украины.

«Плачут» даже копии икон

Рецепты

История церкви знает много случаев мироточения икон, а само это явление было известно еще первым христианам. До сих пор никто не может объяснить этот факт, хотя современные ученые не раз пытались изучить это явление. При этом и исследователи, и священнослужители сходятся во мнении, что «слезы» на иконах появляются накануне важных для страны событий. Чаще всего мироточат образы Богородицы, которая считается нашей небесной заступницей и хранит нас в самые трудные моменты истории.

Екатерининский храм в Чернигове

Екатерининский храм в Чернигове

Вот и сейчас в черниговском храме великомученицы Екатерины на нескольких иконах появились капли мира. Например, икона святого Меркурия Брагинского мироточит около трех месяцев. А недавно «слезы» полились из глаз Богоматери на Троицко-Ильинской иконе, а также на копии Дубенской иконы, оригинал которой пропал во время Второй мировой войны. Самое любопытное, что эта копия – литография, выполненная на обычной бумаге.

Кроме того, в церкви Феодосия Черниговского капли мира выступили на глазах и губах на иконе святого Антония Печерского, несмотря на то, что его изображение нанесено на обычную древесно-стружечную плиту. А икона Богородицы «Всецарица», которая хранится в старинной церкви села Ременов, неподалеку от Львова, мироточит уже полтора месяца.

Что же пророчат «слезы» Богородицы?

В Екатерининском храме Чернигова, в числе других, находится уникальная икона Вифлеемской Божьей Матери – единственное изображение Богородицы, на котором она улыбается. Эта икона недавно также стала мироточить, поэтому священники считают, что «слезы» Богородицы можно расценивать, как хороший знак, как свидетельство того, что высшие силы находятся на стороне Украины.

Икона Вифлеемской Божьей Матери

Служители церкви говорят, что обычно негативные перемены наступают, если икона кровоточит, а вот «слезы» Богородицы могут символизировать добро и поддержку. Поэтому мы должны верить в победу и делать все, чтобы ее приблизить, тогда и небесные силы будут на нашей стороне.

Фото: ТСН, all-ukraine.com.ua и УНИАН

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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