В Украине начали действовать новые Правила дорожного движения

Новые правила дорожного движения снизят количество ДТП С 17 ноября заработали изменения, внесенные в действующие правила дорожного движения (Постановление Кабинета Министров «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 10 октября 2001 № 306» №1105-2020-п от 11.11.2020 г.). Новые ПДД, считают в Кабмине, должны снизить количество дорожно-транспортных происшествий. ПОДРОБНЕЕ

Одесситы часто игнорируют правила дорожного движения (фото) Количество ДТП с участием как автомобилистов, так и пешеходов в последнее время в Одессе и Украине просто зашкаливает. Корреспондент «Одесской жизни» посмотрел, как соблюдаются меры безопасности на дороге на одних из самых проблемных в этом плане участков города — 5-й, 6-й и 7-й станциях Большого Фонтана. ПОДРОБНЕЕ