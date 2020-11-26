В Украине начали действовать новые Правила дорожного движения

В Украине вступили в силу изменения в Правила дорожного движения. Они касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов.
Как сообщает пресс-служба МВД, в новые правила внесены такие изменения:
- водители и пассажиры такси обязаны пристегиваться ремнями безопасности в населенных пунктах. При этом инструкторы по вождению должны быть пристегнуты во время движения как в населенном пункте, так и за его пределами. Исключения сделаны лишь для людей с инвалидностью, которые не могут пристегнуться физически, а также водителей и пассажиров спецтранспорта и оперативных авто;
- таксисты должны обеспечить ремни безопасности и на заднем сиденье;
- номерные знаки должны быть чистыми и при необходимости подсвеченными. Нельзя менять их форму, цвет и т.п.
- велосипедистам разрешено ездить по полосе общественного транспорта.
- пешеходы обязаны носить одежду со светоотражающими элементами в темное время суток и при недостаточной видимости, двигаясь по проезжей части или обочине.
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Фото: Телеграм-канал «Украина сейчас»