Новости Одессы и Одесской области

В Украине начали действовать новые Правила дорожного движения

В Украине начали действовать новые Правила дорожного движения

В Украине вступили в силу изменения в Правила дорожного движения. Они касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов.

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Как сообщает пресс-служба МВД, в новые правила внесены такие изменения:

  • водители и пассажиры такси обязаны пристегиваться ремнями безопасности в населенных пунктах. При этом инструкторы по вождению должны быть пристегнуты во время движения как в населенном пункте, так и за его пределами. Исключения сделаны лишь для людей с инвалидностью, которые не могут пристегнуться физически, а также водителей и пассажиров спецтранспорта и оперативных авто;
  • таксисты должны обеспечить ремни безопасности и на заднем сиденье;
  • номерные знаки должны быть чистыми и при необходимости подсвеченными. Нельзя менять их форму, цвет и т.п.
  • велосипедистам разрешено ездить по полосе общественного транспорта.
  • пешеходы обязаны носить одежду со светоотражающими элементами в темное время суток и при недостаточной видимости, двигаясь по проезжей части или обочине.

Также читайте: На дороге в Одесской области появились «средства успокоения движения».

Фото: Телеграм-канал «Украина сейчас»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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