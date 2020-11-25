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На дороге в Одесской области появились “средства успокоения движения” (фото)

На дороге в Одесской области появились “средства успокоения движения” (фото)

На недавно отремонтированной дороге к Черному морю Приморское – Желтый Яр – Татарбунары в Одесской области появились первые “островки безопасности” для принудительного снижения скорости.

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Об этом сообщает “Укравтодор”.

Средства принудительного снижения скорости (во всем мире их называют traffic calming measures) появились на въездах в поселки Приморское и Курортное.

В “Укравтодоре” отметили, что “по статистике на отремонтированных дорогах увеличивается количество аварийных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий. Traffic calming measures на въездах в населенные пункты позволяют уменьшить количество ДТП, которые возникают из-за нарушения скоростного режима”, –

Такие же островки безопасности появятся в селе Беленькое, Белгород-Днестровского района.

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Oleg Ts
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Oleg Ts

Гениально! За 100м до перекрёстка. Сделайте этот перекрёсток круговым и скорость на этом участке автоматически снизится.

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