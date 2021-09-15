В Украине может появиться Реестр запрещенных сайтов

Совет национальной безопасности и обороны Украины хочет создать список запрещенных для пользования сайтов.
Это будет специальный реестр интернет-ресурсов, подлежащих блокированию. В такой список может попасть около 400 сайтов. Сейчас существует много различных способов блокировки сайтов, однако несистемный подход делает этот процесс неэффективным. Чаще всего провайдерам нужно вручную выключать от сети опасные сайты. А вот юристы предупреждают, что такая система «чистки» интернета может грозить судами за нарушение прав человека.
Ранее мы рассказывали о том, что сайт и газета «Одесская жизнь» стали лауреатами «янтарной» премии.