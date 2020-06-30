В Украине могут повысить минимальную зарплату — когда и на сколько

В Украине могут поэтапно повысить уровень минимальной заработной платы. Ближайшее повышение возможно с 1 сентября 2021 года.
В Украине могут поэтапно повысить уровень минимальной заработной платы. Ближайшее повышение возможно с 1 сентября 2021 года.
Об этом информирует Офис президента.
Так, с 1 сентября минималка может вырасти 4 723 грн до 5 тыс. грн. А к 1 июля 2021 года — до 6,5 тыс. грн.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о том, какую зарплату учтут при начислении пенсии.
Инфографика: finance.ua