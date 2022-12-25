В Украине будут штрафовать за унижение сотрудников

«Бездымное» законодательство: где запрещено курить и что грозит нарушителям? В декабре 2012 года вступил в силу закон, который ввел прямой запрет на курение в общественных местах. А 11 июля 2022 года Верховная Рада ввела дополнительные правила в Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного влияния табака». Его нормы направлены на уменьшение привлекательности табачных изделий и защиту некурящих людей от воздействия вторичного табачного дыма. ПОДРОБНЕЕ

Мэра Белгород-Днестровского попросят украинизировать дорожные указатели В представительстве языкового омбудсмена на Юге Украины подготовили письмо городскому голове Белгород-Днестровского относительно указателя названия города: но на русском, а должен быть на государственном. ПОДРОБНЕЕ

Штрафы за превышение скорости станут ощутимо выше? В Украине планируют ощутимо повысить штрафы за превышение скорости на дорогах. Соответствующий законопроект зарегистрирован накануне в Верховной Раде. ПОДРОБНЕЕ