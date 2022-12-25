В Украине будут штрафовать за унижение сотрудников

23 декабря 2022 года вступил в силу закон, который за травлю и унижение сотрудников устанавливает административную ответственность.
Об этом говорится на официальном портале Верховной Рады.
Закон № 2806-ІХ вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и дополняет его статьей 173-5.
Моббинг теперь считается административным правонарушением. Наказание предусматривает штраф в размере от 50 до 200 необлагаемых минимумов или общественные работы от 20 до 40 часов.
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