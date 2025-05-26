Об этом сообщили в полиции Одесской области и Одесском рыбоохранном патруле.

24 мая 2025 года сотрудники водной полиции совместно с пограничниками и рыбоохранным патрулем разоблачили на озере Катлабуг, недалеко от села Богатое Сафьяновской громады, двух мужчин 71-го и 47-ми лет из Измаила, которые без соответствующих разрешительных документов ловили рыбу.

В результате незаконной деятельности браконьеры добыли 1 300 экземпляров рыбы общим весом около 370 кг. Среди выловленного — сазан, лещ, белый амур, толстолоб, судак, щука, карась, окунь и плоскирка.

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Кроме рыбы у рыбаков изъяли деревянную лодку, 12 сетей общей длиной почти километр и 2 ятера.

По предварительным подсчетам специалистов-экологов, мужчины нанесли рыбному хозяйству Украины ущерб на сумму почти 2,5 миллиона гривен.

На нарушителей составлены административные протоколы по ч. 4 ст. 85 Кодекса Украины. Готовятся материалы для открытия уголовного дела.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как на Одесчине рыбаки-энтузиасты взяли на себя ответственность за спасение реки Кодымы. Они организовали сбор средств на закупку мальков промысловых видов рыб и создали общественную организацию для защиты водоема от браконьеров.









