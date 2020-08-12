В Одесі затримали двох учасників угруповання «Лоту Гулі»: чоловіки причетні до викрадення людей

В Одесі СБУ затримала ще двох учасників угруповання «Лоту Гулі», причетних до викрадення людей.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Співробітники Служби безпеки України провели в Одесі спецоперацію із затримання ще двох учасників міжетнічного організованого угруповання «Лоту Гулі», яке тероризувало громадян і тримало в страху підприємців регіону.

Нагадаємо, що чотирьох організаторів банди правоохоронці затримали на початку липня під час спроби викрадення людини.

За результатами невідкладних слідчо-оперативних дій, оперативники спецслужби встановили ще двох активних учасників угруповання, причетних до розбою, пограбування і викрадення приватного підприємця, що відбулося раніше.

Сьогодні оперативники СБУ затримали зловмисників у приватному секторі на околиці Одеси.

Обом затриманим інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 2. ст. 187 (розбій), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Зловмисникам обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Заходи із викриття учасників угруповання проводились спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Фото: пресслужба