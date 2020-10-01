Новости Одессы и Одесской области

В Турции состоится премьера фильма Одесской киностудии (видео)

1 октября фильм «Крепость Хаджибей» производства Одесской киностудии выходит в прокат в Турции. Показ состоится в 600 кинотеатрах по всей стране. 

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«Крепость Хаджибей» – это кинокартина, которая открывает новое столетие Одесской киностудии.  Впервые украинскую киноленту покажут в турецком прокате.

Режиссером картины выступил Константин Коновалов, сценарий Евгения Тимошенко, Константина Коновалова с участием Мирзы Давитая. Роли в фильме исполнили украинские и турецкие актеры.

События исторической приключенческой ленты «Крепость Хаджибей» происходят в период русско-турецкой войны за территории Северного Причерноморья, конец ХVIII века. Османская Порта и Задунайская Сечь ведут борьбу с Россией за Северное Причерноморье. Держится последняя крепость – Хаджибей.

Казаки-Задунайцы посылают казака Андрея доставить письмо турецкому коменданту, но крепость захватывает враг. Для того, чтобы освободить из плена коменданта и спасти его дочь Фатиму, в которую влюблен Андрей, нужно победить предателя, который хозяйничает в крепости.

Специально для съемок фильма на территории Одесской киностудии было построено несколько локаций: турецкий дворик и таверна. Съемки ключевых сцен фильма сейчас проводились на территории Белгород-Днестровской крепости.
В Украине прокат начнется 15 октября, сказано в пресс-релизе Одесской киностудии.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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