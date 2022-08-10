Вечером 9 августа в Одесской области произошло необычное для региона ДТП. На автодороге сообщением Винница – Большая Михайловка в селе Павловка в узком тоннеле лоб в лоб столкнулись легковушка и грузовик.

В тоннеле грузовик и легковушка столкнулись лоб в лоб

Вечером 9 августа в Одесской области произошло необычное для региона ДТП. На автодороге сообщением Винница – Большая Михайловка в селе Павловка в узком тоннеле лоб в лоб столкнулись легковушка и грузовик.

Об этом сообщили в Одесском областном управлении Нацполиции.

По информации правоохранителей, столкновение произошло в узком тоннеле, когда грузовик выезжал из него, а легковушка HYUNDAI въезжала. При этом легковое авто не предоставило преимущество встречному транспорту, как того требовали дорожные знаки.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмировались 31-летний житель города Южный, который управлял «HYUNDAI», и двое его пассажиров из Одессы и Николаевкой области в возрасте 31 и 37 лет.

Пострадавших доставили в больницу с переломами ног, таза, костей лицевого черепа. 36-летний водитель грузовика – житель Винницкой области – не пострадал.

Тест на содержание алкоголя в организме показал, что оба водителя были трезвыми. Следователи возбудили уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что водитель «Лады» сбил спасателя, когда тот тушил пожар.

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