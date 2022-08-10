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В тоннеле грузовик и легковушка столкнулись лоб в лоб

В тоннеле грузовик и легковушка столкнулись лоб в лоб

Вечером 9 августа в Одесской области произошло необычное для региона ДТП. На автодороге сообщением Винница – Большая Михайловка в селе Павловка в узком тоннеле лоб в лоб столкнулись легковушка и грузовик.

В тоннеле грузовик и легковушка столкнулись лоб в лоб

Вечером 9 августа в Одесской области произошло необычное для региона ДТП. На автодороге сообщением Винница – Большая Михайловка в селе Павловка в узком тоннеле лоб в лоб столкнулись легковушка и грузовик.

Об этом сообщили в Одесском областном управлении Нацполиции.

По информации правоохранителей, столкновение произошло в узком тоннеле, когда грузовик выезжал из него, а легковушка HYUNDAI въезжала. При этом легковое авто не предоставило преимущество встречному транспорту, как того требовали дорожные знаки.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмировались 31-летний житель города Южный, который управлял «HYUNDAI», и двое его пассажиров из Одессы и Николаевкой области в возрасте 31 и 37 лет.

Пострадавших доставили в больницу с переломами ног, таза, костей лицевого черепа. 36-летний водитель грузовика – житель Винницкой области – не пострадал.

Тест на содержание алкоголя в организме показал, что оба водителя были трезвыми. Следователи возбудили уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

дтп в тоннеле

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что водитель «Лады» сбил спасателя, когда тот тушил пожар.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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