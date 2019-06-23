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Новости Одессы и Одесской области

В Суворовском районе Одессы в Верховную Раду от Зеленского пойдёт урбанист Александр Горенюк

В Суворовском районе Одессы в Верховную Раду от Зеленского пойдёт урбанист Александр Горенюк

В Одессе наибольшее количество голосов действующему президенту дал округ №136 (Суворовский район) – 87,85%. За депутатский мандат от команды Зеленского там будет бороться одессит Александр Горенюк.

Горожанам он известен благодаря своим урбанистическим проектам. Речь идет о концепции «Подмостовье» – создание на заброшенном Деволановском спуске пешеходной зоны с торгово-развлекательными заведениями, а также о плане благоустройства сквера Жанны Лябурб между бульваром Жванецкого и Приморской улицей.

По словам Александра Горенюка, с помощью депутатского мандата он планирует поддерживать начинания Владимира Зеленского и на законодательном уровне начинать системную борьбу за реализацию программы президента.

Среди проблем Одессы в целом и Суворовского района, в частности, называет плохую транспортную инфраструктуру, устаревшую планировку спальных районов и загрязнение Черного моря. Также – неэффективную систему теплотрасс старых домов, из-за которой горожане тратят много денег на коммунальные услуги. По словам Александра, эти деньги уходят просто в воздух, а могли бы конвертироваться в садики и школы.

Урбанист утверждает, что его план капитального ремонта спальных районов способен решить эти проблемы. Для реализации такого плана необходимо новое законодательство, которое и станет инструментом модернизации инфраструктуры городов.

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