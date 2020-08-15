В Одесі вночі сталася пожежа у багатоповерхівці: евакуювали 43 людини

Вчора, 14 серпня, до ДСНС надійшла інформація, що у м. Одеса по вул. Марсельська, 60 в двадцятиповерховому житловому будинку виникла пожежа.

Про це повідомила пресслужба ДСНС в Одеській області.

Пожежа розпочалася в електрощитовій і розповсюдилась електричною шахтою з другого на дев’ятий поверх.

Під час гасіння пожежі вогнеборці евакуювали 43 людини з яких 8 дітей, 15 людей залишили будинок самостійно.

Станом на 23:32 пожежу локалізовано, о 23:57 – ліквідовано. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучалось 43 чоловіки особового складу та 12 одиниць техніки ДСНС.

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Пожежа на Марсельській Пожежа на Марсельській Пожежа на Марсельській Пожежа на Марсельській Пожежа на Марсельській Пожежа на Марсельській Пожежа на Марсельській Пожежа на Марсельській

Фото: пресслужба