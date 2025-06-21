Убийство 7-летней девочки в Одессе: суд отправил подозреваемого под стражу

Ключевые моменты:

Стало известно имя подозреваемого в убийстве 7-летней Соломии Тарасюк;

Подозреваемому Александру Петренко сообщили о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка;

Суд назначил Александру Петренко меру пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемого в убийстве ребенка зовут Александр Петренко. По его словам, в 2022 году получил инвалидность из-за травмы головы. Не женат, детей нет, официально нигде не работает. Родители погибли, когда он был маленьким, поэтому его воспитанием занималась крестная.

Как стало известно в ходе заседания, крестная отказалась приносить адвокату документы и справки о здоровье Петренко и каким-то образом помогать ему.

Прокурор потребовал поместить мужчину в следственный изолятор без возможности внесения залога. Он обратил внимание на то, как тщательно заметал следы убийца. Совершив преступление, злодей убрал квартиру, где это случилось, выбросил вещи Соломии в мусор, а тело вывез на большое расстояние. По мнению правоохранителя, это говорит об изощренном уме и способности тщательно планировать свои действия. Оставшись на свободе, подозреваемый может скрыться, констатировал обвинитель.

Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка (п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины), ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Суд назначил Александру Петренко меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности выхода на свободу под залог.

Также стало известно, что после судебно-медицинской экспертизы тела погибшей в деле может появиться дополнительная квалификация, связанная с сексуальным насилием.

Напомним, Соломия Тарасюк пропала вечером 18 июня в Хаджибейском районе Одессы. Ее разыскивали полиция и сотни добровольцев.

19 июня девочку нашли мертвой.

Правоохранители задержали 31-летнего одессита, который признался в убийстве. По данным следствия, он живет рядом с семьей девочки. Пригласив Соломию к себе домой, мужчина убил ее, а чтобы замести следы, перевез тело за несколько кварталов, и бросил в коробке в подвале.

Источник и фото: Думская