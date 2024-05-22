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В среду, 22 мая, ожидается геомагнитный шторм: как облегчить состояние

В среду, 22 мая, ожидается геомагнитный шторм: как облегчить состояние

В среду, 22 мая, солнечная активность снова вырастет до мощной бури. Магнитные бури способны оказывать отрицательное воздействие на здоровье человека. Предупреждения о геомагнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов.

Такой прогноз опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитная буря характеризуется как колебания магнитного поля Земли, вызванные потоками солнечного ветра большой скорости и соответствующей ударной волной. Это природное явление, которое может оказать негативное влияние как на технологические системы, так и на физическое и эмоциональное самочувствие людей.

В течение таких периодов возможны изменения в настроении, чувство раздражительности, апатии, тревожности и усталости. Кроме того, могут наблюдаться и физические симптомы, указывающие на ухудшение здоровья, в частности:

  • рост артериального давления;
  • появление тошноты, отеков;
  • острые головные боли, ощущение головокружения, дрожь в мышцах;
  • бессонница;
  • раздражительность;
  • обострение хронических заболеваний.

Как облегчить состояние во время магнитной бури

Врачи обычно дают общие рекомендации и советуют соблюдать нормальный график дня, уменьшить нагрузку, больше отдыхать, дышать свежим воздухом.

А именно:
  • Полноценно и регулярно питайтесь
  • Спите не менее 7-9 часов в сутки
  • Пейте достаточно воды
  • Не злоупотребляйте кофе, энергетиками, алкоголем, сигаретами, острой и вредной едой.
  • Дышите свежим воздухом – в парке, дворе, за городом
  • Проветривайте помещение
  • Снижайте физическую нагрузку
  • Не нервничайте без надобности и снижайте психоэмоциональную нагрузку
  • При необходимости — обращайтесь за помощью к медикам.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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