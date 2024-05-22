В среду, 22 мая, ожидается геомагнитный шторм: как облегчить состояние

В среду, 22 мая, солнечная активность снова вырастет до мощной бури. Магнитные бури способны оказывать отрицательное воздействие на здоровье человека. Предупреждения о геомагнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов.
Такой прогноз опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Магнитная буря характеризуется как колебания магнитного поля Земли, вызванные потоками солнечного ветра большой скорости и соответствующей ударной волной. Это природное явление, которое может оказать негативное влияние как на технологические системы, так и на физическое и эмоциональное самочувствие людей.
В течение таких периодов возможны изменения в настроении, чувство раздражительности, апатии, тревожности и усталости. Кроме того, могут наблюдаться и физические симптомы, указывающие на ухудшение здоровья, в частности:
- рост артериального давления;
- появление тошноты, отеков;
- острые головные боли, ощущение головокружения, дрожь в мышцах;
- бессонница;
- раздражительность;
- обострение хронических заболеваний.
Как облегчить состояние во время магнитной бури
Врачи обычно дают общие рекомендации и советуют соблюдать нормальный график дня, уменьшить нагрузку, больше отдыхать, дышать свежим воздухом.
- Полноценно и регулярно питайтесь
- Спите не менее 7-9 часов в сутки
- Пейте достаточно воды
- Не злоупотребляйте кофе, энергетиками, алкоголем, сигаретами, острой и вредной едой.
- Дышите свежим воздухом – в парке, дворе, за городом
- Проветривайте помещение
- Снижайте физическую нагрузку
- Не нервничайте без надобности и снижайте психоэмоциональную нагрузку
- При необходимости — обращайтесь за помощью к медикам.