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У середу, 22 травня, очікується геомагнітний шторм: як полегшити стан

У середу, 22 травня, очікується геомагнітний шторм: як полегшити стан

У середу, 22 травня, сонячна активність знову зросте до потужної бурі. Магнітні бурі здатні чинити негативний вплив на здоров’я людини. Попередження про геомагнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів.

Такий прогноз опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Магнітна буря характеризується як коливання магнітного поля Землі, викликані потоками сонячного вітру великої швидкості та відповідною ударною хвилею. Це природне явище, яке може мати негативний вплив як на технологічні системи, так і на фізичне та емоційне самопочуття людей.

Протягом таких періодів можливі зміни в настрої, відчуття дратівливості, апатії, тривожності та втоми. Крім того, можуть спостерігатися й фізичні симптоми, що вказують на погіршення здоров’я, зокрема:

  • зростання артеріального тиску;
  • поява нудоти, набряків;
  • гострі головні болі, відчуття запаморочення, тремтіння в м’язах;
  • безсоння;
  • дратівливість;
  • загострення хронічних захворювань.

Як полегшити стан під час магнітної бурі

Лікарі зазвичай дають загальні рекомендації та радять дотримуватися нормального графіку дня, зменшити навантаження, більше відпочивати, дихати свіжим повітрям.

А саме:

  • Повноцінно та регулярно харчуйтеся
  • Спіть не менше 7-9 годин на добу
  • Пийте достатньо води
  • Не зловживайте кавою, енергетиками, алкоголем, сигаретами, гострою та шкідливою їжею.
  • Дихайте свіжим повітрям – у парку, дворі, за містом
  • Провітрюйте приміщення
  • Знижуйте фізичне навантаження
  • Не нервуйте без потреби і знижуйте психоемоційне навантаження
  • За необхідності – звертайтеся по допомогу до медиків.

 

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