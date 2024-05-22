У середу, 22 травня, очікується геомагнітний шторм: як полегшити стан

Такий прогноз опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Магнітна буря характеризується як коливання магнітного поля Землі, викликані потоками сонячного вітру великої швидкості та відповідною ударною хвилею. Це природне явище, яке може мати негативний вплив як на технологічні системи, так і на фізичне та емоційне самопочуття людей.

Протягом таких періодів можливі зміни в настрої, відчуття дратівливості, апатії, тривожності та втоми. Крім того, можуть спостерігатися й фізичні симптоми, що вказують на погіршення здоров’я, зокрема:

зростання артеріального тиску;

поява нудоти, набряків;

гострі головні болі, відчуття запаморочення, тремтіння в м’язах;

безсоння;

дратівливість;

загострення хронічних захворювань.

Як полегшити стан під час магнітної бурі

Лікарі зазвичай дають загальні рекомендації та радять дотримуватися нормального графіку дня, зменшити навантаження, більше відпочивати, дихати свіжим повітрям.

А саме: