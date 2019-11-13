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Новости Одессы и Одесской области

В сеть попало фото предполагаемого вандала, который мог повредить табличку активисту 2 мая в Одессе

В сеть попало фото предполагаемого вандала, который мог повредить табличку активисту 2 мая в Одессе

На днях в центре Одессы была испорчена памятная доска погибшему 2 мая представителю «Правого сектора».

Ее несколько лет назад установили на фасаде дома на пересечении улиц Преображенской и Дерибасовской. А теперь от нее осталось только мокрое место.

Рядом на асфальте разбросаны осколки. Оказывается, табличка оказалась вдребезги разбитой.

Поначалу часть горожан сомневалась в том, что доску уничтожили намеренно. Однако, судя по тому, что мемориал висел крепко закрепленным на стене, упасть просто так он не мог.

Общественники, в свою очередь, объявили, что ищут вредителей и готовы заплатить за информацию о них кругленькую сумму. При этом цена вознаграждения может расти, так как желающих сделать взнос прибавляется.

Между тем в сеть попала фотография, где запечатлен предполагаемый вандал. Снимок прислали в редакцию odessa.online. Они утверждают, что это фото с места событий.

Впрочем, лица хулигана на снимке не разглядеть — оно скрыто под маской. К слову, как ранее заявляли одесские патриоты в соцсетях, по их сведениям, вандалов могло быть несколько, до пяти человек.

Фото: odessa.online

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