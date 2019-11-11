В Одессе оказалась поврежденной памятная доска в честь погибшего 2 мая активиста

В центре Одессы, на фасаде здания на углу улиц Дерибасовской и Преображенской еще недавно висела мемориальная плита участнику «Правого сектора» Игорю Иванову.

Ее установили в 2017 году после событий 2 мая 2014 году, во время которых погиб активист. Теперь гранитная доска лежит на асфальте, разбитая вдребезги.

Об этом сообщает 7kanal.com.ua.

Что произошло и как табличка оказалась поврежденной, точно не известно.

Некоторые горожане предполагают, что она по каким-то причинам могла сама рассыпаться по частям и упасть. Еще часть одесситов считает, что кто-то намеренно раскрошил табличку.

В свою очередь, патриоты заявили, что будут требовать расследования инцидента правоохранителями.

Фото: 7kanal.com.ua

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