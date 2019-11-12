В Одессе за сведения о повредивших мемориальную табличку лицах обещают 50 тысяч гривен

На фасаде здания на углу улиц Дерибасовской и Преображенской несколько лет висела памятная доска погибшему 2 мая активисту “Правого сектора”.

На днях на стене от таблички осталось только пустое место. Обломки мемориальной доски нашли рядом на асфальте.

В городе стали озвучивать разные версии произошедшего. При этом часть одесситов уверена, что мемориальную доску разбили намеренно.

А один из общественников утверждает, что в акте вандализма участвовало пятеро, передает od-news.com.

Чтобы не засветиться на улицных камерах видеонаюлюдения, по сведениям очевидцев, они спрятали лица под масками.

Неизвестных уже ищут активисты. Они собрали 52 тысячи гривен и предлагают заплатить их тем, кто поможет выйти на след вандалов. Сообщения можно оставлять по телефону: 066-061-05-84.

Фото: od-news.com

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